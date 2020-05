Klassiker, Flottes und eine traumhaft-wirkliche Eigenkomposition

Langsam, zart, fast unhörbar beginnt Julia Kriechbaum Tristan Murails Bratschensolo vom "geheimen Garten" - sanftes Atmen, als ob Blumen oder Gräser zart sprießen würden. Oder jemand in einem grünen Eck ruhig und entspannt atmet. Das spiel wird schneller uns lauter...

Die beiden Geigerinnen Anna Morgoulets und Rusanda Panfili sorgen mit ihren Violin-Klängen dafür, dass Zuhörer_innen im festlichen Saal der Bezirksvorstehung von Wien-Landstraße am Karl-Borromäus-Platz so richtig abdriften können, entrückt eintauchen in die den Saiten entlockten Klänge.

Klarinettist Frederic Alvarado-Dupuy sorgt mit seiner Interpretation von Bela Kov'ács' "Homage á M. de Falla" für einen richtiggehend verspielten Auftritt.