Kinder auf der Baustelle - mal 2

Ob Bausteine oder Sand, Sessel und Tische oder Schnee - bauen ist eines der beleibtesten und häufigsten Spiele. Nicht nur von Kindern übrigens. Das zeigte auch die Eröffnung der neuen Mitmachausstellung "Achtung Baustelle" im Wiener Kindermuseum Zoom. Dort zog's auch nicht wenige Erwachsene in so manche Bauecke. Eher allerdings jene mit den kleinen hölzernen Bausteinen - die dann nach einem Knopfdruck und dem beginnenden Rütteln des Untergrunds dem Erdbebentest mehr oder eben meist auch weniger standhielten.



