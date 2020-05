Keine Kindersoldaten mehr!

Das Highlight in diesem Programm sind allerdings die Autorin Zlata Filipovic des Buches „Ich bin ein Mädchen aus Sarajevo “ und der damalige Kindersoldat John Kon Kelei. Sie haben sich Zeit genommen, um Schülern zu vermitteln, wie grauenvoll Krieg ist. In einem kleinen Raum sitzen dann immer entweder Zlata Filipovic oder John Kon Kelei und erzählen einer Schulklasse, was sie erlebt haben. Bei einem Vortrag von Zlata Filipovic durfte ich auch zuhören. Sie erzählte: „Im Alter von elf Jahren habe ich begonnen ein Tagebuch zu führen. Am Anfang schrieb ich da nur unnötiges Zeug hinein, mein Leben war zu der Zeit ja noch normal und ich wusste nicht genau, was ich in das Tagebuch hineinschreiben sollte. Doch als der Bürgerkrieg in Sarajevo ausbrach, änderte sich mein Leben schlagartig. Überall gab es Schießereien, Granaten explodierten und Menschen wurden einfach so auf der Straße getötet. Nun wurde mein Tagebuch spannender und ich schrieb hinein, was alles Schreckliches passierte. Ich habe keine Geschwister, es waren nur ich und meine Eltern, die diesen Krieg durchstehen mussten. Ich sah, wie von Tag zu Tag Menschen, sogar Kinder einfach so auf der Straße erschossen wurden. Doch in der Zeit dieses grauenhaften Krieges habe ich nie die Hoffnung auf Frieden verloren.“

Zlata Filipovic konnte den Bürgerkrieg mit ihren Eltern überleben und so hat sie ihr Tagebuch veröffentlicht, damit alle Welt sehen kann, wie grausam der Krieg ist und wie sich ein kleines Mädchen zu der Zeit gefühlt hat. Sie erinnert sich nicht sehr gerne an diese Zeit zurück, sie macht das nur, um Jugendlichen zu erklären, wie glücklich sie sein können, dass sie in so einer friedlichen Zeit leben.