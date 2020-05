Kein Kampf, sondern konzentrierte Bewegung

Ibei?“

„ Zuo!“

„Bereit?“, fragt der Lehrer auf Mandarin (Chinesisch) und ein gemeinsames „Los!“ schallt durch die Dachboden-Halle im Shaolin-Tempel in der Wiener Markhofgasse. Zur Auflockerung rennen Noah, Lukas, Max, Mario und Michi (regelmäßige Kurs-Teilnehmer) sowie die Schnupperkids Lamija und Dorothée durch die Halle. Eine Runde später rollen sie mit einer Vorwärtsrolle nach der anderen die volle Länge durch den Raum. So aufgewärmt geht es weiter mit konzentrierten, oft langsamen Bewegungen wie etwa dem „Mabu-Sitz“. Dabei nimmst du eine Haltung ein, als würdest du auf einem Sessel sitzen, nur dass da keine Stütze ist, du sitzt in der Luft.

„Ich mache manche Übungen öfter auch zu Hause oder in Pausen in der Schule. Vor einer Schularbeit hilft mir das schon“, sagt der 11-jährige Mario.