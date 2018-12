Ein Glas voller schöner, spannender Momente

Vor, rund um und hinter einem Spiegelkasten, der bei anderem Licht zu einem Schaukasten wird, spielt sich diese viel-stimmungsvolle, tiefsinnige und vielleicht im Gegensatz zum Originalmärchen selbst nicht vorwiegend traurige Version vom „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ ( Hans Christian Andersen) ab. Neben drei Erwachsenen, die spielen, tanzen, singen und musizieren stehen vor allem acht – gleich in signalgelbe dünne Overalls gewandete Kinder im Zentrum des rund einstündigen Geschehens. Der Kinder-KURIER besuchte wenige Tage vor der Premiere eine der letzten Proben.

Die jungen Darsteller_innen vermitteln ihre Gedanken zu Grundfragen, die sich aus dem Märchen über das arme Mädchen ergeben, das in der letzten Nacht des Jahres Streichhölzer verkaufen muss, weil es sonst zu Hause Schläge erwartet, sich an diesen erwärmt und letztlich stirbt, in verschiedenen, unterschiedlichen Szenen. Zu diesen Themen gehören naturgemäß Gerechtigkeit, Geborgenheit und Gewalt, Angst und Tod – und damit eng verbunden Religion als Umgang mit dem Leben vor und einem möglichen danach, Glück, Liebe...