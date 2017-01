Flucht. Ein Jugendlicher allein, der eine andere flüchtende Jugendliche auf dem gefährlichen Weg in Sicherheit, Freiheit und vermeintliches Glück trifft. Ein heavy Thema. Ernsthaft, aber trotz aller unguten Begegnungen, die der Junge Naz und das Mädchen Krysia auf ihrem langjährigen Fluchtweg erleiden müssen, niemals niederschmetternd verknüpft das Stück von Mike Kenny – in der deutschsprachigen Version „Der Junge mit dem Koffer“ – das Fluchtschicksal mit Geschichten aus den Reisen von „Sindbad, dem Seefahrer“ und daran angelehnte Erzählungen, die den beiden Jugendlichen auf ihrer unfreiwilligen Reise praktisch von Nutzen werden. Zusätzlich hat Regisseur Philipp Moschitz noch einige Szenen mit Musik und Tanz eingebaut.

Naz und Scheherazade

Foto: Alexi Pelekanos Der Saal der Bühne im Hof (St. Pölten) war bei der ersten Schulvorstellung mit 250 Jugendlichen – und ihren begleitenden Lehrpersonen – voll besetzt. 75 Minuten volle Konzentration und Anspannung. Entspannung bei den Hip-Hop-Nummern und bei einer Art Verfolgungsjagd quer durch den Publikumsraum. Naz geht Krysia und dem blinden Schäfer, der sie über den schneebedeckten Berg führt „heimlich“ nach – er hatte kein Geld mehr, um den Schlepper zu zahlen. Mit Baseballschlägern Bewaffnete – Banditen oder Polizisten (?) – jagen ihn, jeder ihrer Schläge gegen Wände, Bühnenkante usw. lässt die Bedrohung richtiggehend erahnen. Und als die beiden mit Wolfsmasken die zwei Jugendlichen schon erwischt haben, rettet Naz sie mit seiner Erzählkunst, zieht das Publikum und die Böslinge in seinen Bann – wie er es als Kind von seinem Vater erlebt hat. Und wie Sindbads Reisen, die Teil der Geschichten aus Tausend und einer Nacht ist, dies tun. In deren Rahmenhandlung überlebt Scheherazade auch „nur“, weil sie dem König Schahriyâr so lange und so viele Geschichten erzählt, dass er sie nicht, wie ihre Vorgängerinnen umbringen lässt.

Musik und Humor

Foto: Alexi Pelekanos Naz' Flucht spielt sich sozusagen immer ein wenig parallel zu den sieben Reisen Sindbads ab. Allein schon dieser „Kniff“ des Stücks von Mike Kenny bettet die reale dramatische Geschichte in einen erzählbaren Rahmen, in dem die Tragödie und Dramatik durchaus immer wieder angespielt werden, aber auch – besonders durch die Tanz-Musik-Szenen – Zeit und Raum bleibt, davon nicht niedergedrückt zu werden. Die eine oder andere Szene sorgt sogar für Lacher – insbesondere wenn Lukas Spisser und Tim Breyvogel zwei am Strand badende Italienerinnen spielen, die den hier angespülten Naz mit seinem Koffer aus dem Wasser ziehen.

Stansilaus Dick (Naz) und Zeynep Bozbay (Krysia) spielen die beiden jungen Flüchtenden sehr überzeugend, auch in ihrer Verschiedenheit – sie, die Unsagbares erlebt haben muss – erst sehr, sehr zurückhaltend und erst nach und nach sich auf der gemeinsamen weiteren Flucht öffnend. Beide schaffen's schließlich ans „andere Ende der Welt“, nach London, wo er seinen Bruder und sie ihren Onkel auch wirklich treffen – ohne dass es ein wirkliches Happy End gäbe.