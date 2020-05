Jugendliche interviewten Staatsekretär zu Integration

Das genannte Duo hat sich - wie die anderen Zweier-Teams - vorbereitet und macht sich nun auf den Weg um Stimmen des Volkes einzusammeln. Obwohl gerade Milica Sommerauer verrät, schon gern was mit Mikro und aufnehmen machen zu wollen, sei sie nun so kurz davor doch ziemlich nervös. Knapp eine halbe Stunde später sind die beiden mit etlichen O-Tönen zurück. Und entspannt: "Ja, schon einige wollten nix sagen, aber die anderen, di was gesagt haben, waren alle positiv. Miteinander der Kulturen, Geben und Nehmen, viel voneinander lernen… sind die für sich wichtigsten Aussagen, die sie auch in Form von Sprechblasen zu Fotos in die Zeitung geben.