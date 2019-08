Hier fehlt noch wer!

Franz-Joseph Huainigg, Kabarettist, früher in der Medienpädagogik-Abteilung im Unterrichtsministerium und dort an der Initiierung von Schülerradio und der Diskussionsreihe Standpunkt beteiligt, ist seit 2002 Nationalratsabgeordneter (VP): Behinderte Menschen brauchen kein Mitleid. Nicht behinderte Menschen gehen oft komisch, gehemmt um, wenn sie Behinderte treffen. Normale Begegnung kann man nur lernen, wenn miteinander in den Kindergarten, Schule und arbeitet. Als selber in die Schule gekommen, Integration noch ein Fremdwort. Es hat sich viel geändert, in fast jeder Volks- und Neuen Mittelschule gibt es Behinderte, aber es geht darum weiter zu gehen – von der Integration zur Inklusion. Auch für Abgeordnete ist es wichtig, dass es behinderte Kollegen gibt. Das Nebeneinander von Schulen ist das teuerste, aber nicht das beste System.

Rüdiger Teutsch (Ministerum für Bildungs- und Frauen, Leiter Diversitäts- und Sprachenpolitik, Sonderpädagogik, inklusive Bildung): Wir brauchen kein Parallelsystem von Sonder- und Regelschule, sondern optimale Qualität für alle Schülerinnen und Schüler. Und wir brauchen das Miteinander – das ist Teil der pädagogischen Qualität. Die Perspektive ist eine Schule für alle. Wichtig ist, Schülerinnen und Schüler von Anfang an individuell zu fördern. Das ist nicht leicht in einem System, das stark kategorisiert. Aber es geht darum in Teams und gemeinsam Verantwortung für Vielfalt zu tragen.

Münire Inam (ORF-Redakteurin), kam mit 6 Jahren nach Wien – „im August, im September bin ich in die Schule gekommen, ohne Deutsch zu können. Das war schon hart. Ich war nur ein Monat im Kindergarten. Meine Mutter konnte Deutsch und hat es mit mir gesprochen. Bis Weihnachten konnte ich es dann. Trotzdem wollte meine Lehrerin mich nicht aufs Gymnasium schicken, aber meine Mutter war sehr dahinter.

Ibrahim Amir, Arzt und (Theater-)Autor: In meinem Beruf habe ich mit vielen Leuten zu tun, die andere kulturelle Hintergründe, manchmal sogar ein anderes Schmerzempfinden haben. Wir wissen oft wenig über die Menschen, die neben uns leben. In der Medizin werden wir darauf aber gar nicht vorbereitet.