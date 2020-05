Jugendliche als Unternehmer_innen

Bucheinbände aus biologischem Material, dessen Mix sie selber erfanden, kochten und in formen gossen - das brachte den Schüler_innen des steirischen B(R)G Stainach den Sieg im Finale des diesjährigen Junior-firmen-Bewerbs.

Eindrucksvoll auch ihre Bühnenpräsentation, in der sie Ausgangssituation und ihren Lösungsvorschlag in eine Geschichte einbetteten.

Ähnlich auch die Zweitplatzierten, die sich für ihre witzigen, individuellen, kuscheligen Schlüsselanhänger eine ganze Geschichte ausdachten - Zwookies (BORG Bad Aussee).



Mehr über die beiden und alle anderen Projekte in der Fotostrecke.