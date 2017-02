Ist eine Stiege im Weg, die das Fortkommen im Rollstuhl blockiert – Bombe und das klassische Comic-„Boom“. Fragt jemand nicht den Menschen im Rollstuhl, sondern dessen Begleitperson nach dem Befinden des Rolli-Fahrers: Schon gibt’s eins mit dem Comic-Hammer auf den Kopf.

In einem Wechselspiel zwischen Zeichnungen, live auf der Bühne performten Geräuschen – vom Schnarchen bis zu Explosionen oder Vogelgezwitscher – und Schauspiel nehmen die Mitglieder des „Teatro La Ribalta“ aus Bozen (Italien, Südtirol) in „Superabile“ (superfähig) Hindernisse, die Menschen mit Behinderungen ihr Fortkommen erschweren witzig, mit Leichtigkeit, mitunter auch drastisch aufs Korn. Aber auch fantasievoll setzen sie sich über Barrieren hinweg – beispielsweise mit Flügeln.

Live-Geräuschemacher und Live-Zeichner

Foto: ANDREA RIZZA GOLDSTEIN „Wir sind der Stoff aus dem die Träume sind“ steht anfangs über der Bühnenwand im Hintergrund. Davor ein kurzes Bett in dem eine „Schlafmütze“ sitzt. Seitlich davon ein Mikro und ein Mann, der hier Schnarchgeräusche produziert. Das Muster auf der „Bettdecke“ ist eine Projektion. So wie alle folgenden Geräusche live von Rocco Ventura performt werden, so „zaubert“ Michele Eynard sämtliche Bilder – ob Träume oder Hindernisse – per schon vorgezeichneter Folien mittels eines Overhead-Projektors an die Bühnenwand, manches zeichnet er auch live auf die eine oder andere Folie oder löscht es wieder weg – wie fallende Wassertropfen. Die Zeichnungen im Comic-Stil gehen mitunter sehr drastisch, hin und wieder auch selbstironisch mit Behinderungen um. Das Teatro La Ribalta versteht sich von Anfang an als inklusive Kultureinrichtung.

Foto: ANDREA RIZZA GOLDSTEIN Von weggesprengten, überflogenen Hindernissen bis zu einer romantischen szenischen Annäherung von Melanie Goldner in einem wunderschönen roten Kleid und Jason de Majo mit einem Strauß Blumen, der sich noch vor der (gezeichneten) Tür schick macht spannt sich der Bogen der Szenen in diesem Stück. Dazu agieren noch Mathias Dallinger als anfängliche Schlafmütze und späterer (Rollstuhl-)Fahrer über Hürden und Daniele Bonino unter anderem als störender „Vermittler“ (Begleitperson für Melanie) bei der romantischen Annäherung.

"umwerfend"

Die Stunde vergeht übrigens wie im Flug, versprüht sehr viel Charme und verschafft viele Momente des Lachens, Lächelns, hin und wieder auch Schluckens über den einen oder anderen Sarkasmus – ist irgendwie auch umwerfend – was dem Italienischen „ribaltare“ entspricht ;)

Teatro La Ribalta gastierte mit diesem Stück im Wiener Werkstätten- und Kulturhaus und zeigt am Samstag (25. Februar 2017) noch ein weiteres Stück in einer größeren Besetzung: Personaggi/Personen.