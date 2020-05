Herz-iger Flashmob

Wie auch immer, die von der jungen Caritas waren in den neuen, vom Stardesigner La Hing kreiierten T-Shirts angetanzt - Der genannte Spruch und dazu noch das Wort Liebe in mehreren Dutzend Sprachen und verschiedenen Schriften (cyrillisch, arabisch, hindi…), einige waren mit herzförmigen Polstern gekommen, andere trugen papieren, bunte Herzen im Haar…

Die achtjährige Jacqueline, angeregt von ihrer jungen Tante Nathalie, zählte stolz ihre Herzen. "Ich hab dafür extra die Jean angezogen", deutet sie auf aufgenähte Herzen und hält noch zwei Luftballons in die Kamera. Und die Tante hat gerade als Schülerin der HLW Strassergasse, Zweig Sozialmanagement ( Wien-Döbling) den letzten Tag ihres einmonatigen Praktikums bei der Caritas beendet. "Jetzt geht's zum nächsten Praktikumsmonat nach Polen in ein Spital", fügt sie noch hinzu.