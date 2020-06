Gibt es Vampire in der Bibliothek

Die Zeiten, in denen Vampire noch wirklich Angst machten, sind lange her. Als der barocke Prunksaal von Kaiser Karl VI. erbaut wurde, glaubten die Wiener aber noch an diese schaurigen Wesen. Angst vor Vampiren muss man aber nicht haben, dies wusste auch schon die kluge Tochter von Kaiser Karl, Maria Theresia. Trotzdem: An Helloween kann es schoneinmal ein bisschen gruselig werden in der alten Bibliothek des Kaisers...

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in Begleitung Erwachsener.

31. Oktober, 16 und 17 Uhr.

Österreichische Nationalbibliothek

Treffpunkt: Prunksaal Josefsplatz 1, 1010 Wien

Kosten: Kinder: € 2,-, mit A-Karte GRATIS

Erwachsene: € 5,-

Dauer ca. 1 Stunde

Begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung erforderlich!

Information und Anmeldung: 01/53 410 -261 oder -464.