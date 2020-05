Friedens- und andere Versöhnungszeichen im Gericht

Markus Dokulil berichtete über Zivilcourage-Workshops mit dem Mauthausen-Komitee. "Wir haben in Rollenspielen verschiedene Situationen erlebt. In der einen kommen drei Jugendliche zu einer Disco, einer davon ein Afroamerikaner. Der wird nicht reingelassen. Einer der beiden anderen geht rein, der zweite solidarisiert sich mit dem Ausgeschlossenen und sie gehen zu zweit weg. In einem anderen Beispiel geht's um eine Frau mit Kopftuch, die in der Straßenbahn angepöbelt wird..."

Ob sich diese Workshops und Rollenspiele aber aufs wirkliche Leben ausgewirkt haben, wollte der Online-KiKu wissen. "Ja schon", meint Topkan Elvan und erinnert sich "einmal in der U-Bahn bin ich bei einem Streit dazwischen gegangen. Und das hab ich mich sicher nur getraut, weil wir in den Workshops solche Situationen durchgespielt haben".