Forscherdrang

Wer begeistert von einer Sache ist, wird oft richtig gut darin. Und so waren die Techniker bei einem Forscher-Event von drei Buben so beeindruckt, dass sie ihnen jetzt den Zugang zu einer Hochschule öffnen, für die man sonst eine Matura braucht.

Es fängt mit Lego an und geht mit Experimentierspielen weiter, bis ein Kind oder Jugendlicher sogar bei der hohen Wissenschaft ankommt. Was für andere graue Theorie ist, wird für diese neugierigen Kids zum spannenden Hobby.