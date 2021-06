International School of Brigittenau

Das mit den nur wenigen Wörtern auf Deutsch an ihren ersten Schultagen gehört längst der Vergangenheit an. Jugendliche verschiedenster Klassen und Herkunft besuchen den intensiven Deutsch-Förderkurs an vier Nachmittagen - drei mal drei Stunden und freitags zwei, also insgesamt elf Stunden pro Woche. Grammatik für Fortgeschrittene steht auf dem Stundenplan als der KiKu einenLokalaugenschein vornehmen darf – Possesiv-Pronomen im Singular und Plural – eine ganze Seite voller Sätze in denen die Pronomen dein/deine, euer/eure zu den jeweiligen Substantiva gefunden werden müssen. Die einzige wirklich Frage der Schülerinnen und Schüler bei diesem Arbeitsblatt lautet nur, „was bitte ist ein Mofa?“

Neben Arbeitsblättern bereitete Kerstin Gittinger, die Lehrerin, die „eigentlich nur Unterrichtspraktikantin war“ und sich da reinkniet, kleine Arbeitskärtchen für interaktive Rollenspiel vor. Bei einem muss sinnerfassend gelesen werden, was da steht, um eine Partnerin/einen Partner zu finden, der hat, was man selber braucht. So will jemand ein Kätzchen, das „Gegenstück“: Jemand, der wen sucht, der auf eine Katze aufpassen kann. Eine andere fiktive Person will gern schwimmen gehen. Gelesen und nun muss reihum gefragt werden, wer hat ein Kärtchen auf dem steht, dass Schwimmen ihr/sein Hobby ist.

Schwierig wird’s bei den Witzen, die im Duo gespielt werden sollen. So manche sind nicht wirklich leicht zu verstehen. Aber einige der Jugendlichen sorgen für die entsprechende Stimmung, indem sie lautstark dann zu lachen beginnen, wenn sie die Pointe vermuten.