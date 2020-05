Fliegende Fische, schwimmende Vögel

Die eingangs aus dem Untergrund aufgetauchte Schauspielerin erhält zwei Kolleginnen - zu dritt spielen sie sich in er ersten Szene viel mit Vögeln und Fischen, Luft und Wasser. Und spielend leicht vermitteln sie die dazugehörigen Gebärden - wie vieles in dieser Zeichensprache scheint jedes dargestellte Wort so ziemlich logisch - ergibt wunderschöne "gesprochen" Bilder - die beiden Handflächen mit den kleinen Fingern an die Wangen und nach vor und zurück bewegt - klar, das muss Fisch heißen!

Tierisch geht's weiter, Mäuse tauchen auf, das Dreieck wird in ein Mäuseloch verwandelt. Ein andermal zieht eine der Schauspielerinnen aus einer Kante einen grauen Stoffschlauch heraus, seitlich klappen die Kolleginnen große, ebenfalls graue halbkreisförmige Teile aus - richtig, ein Elefant. Der lädt die jungen Zuschauer_innen ein, sich ihm bei seiner Runde um das große Gestell anzuschließen - linke Hand an die Nase, rechte durch die entstehende Öffnung des linken Arms durch - welches Kind kennt nicht diese Gestik für die großen Dickhäuter?!