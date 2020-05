Flashmob für Skaterpark in Wien-Floridsdorf

Rrrrrr, ssssst, klack - in dieser Dichte eher ungewöhnliche Geräusche erschallen Samstag am frühen Abend auf dem Franz-Jonas-Platz unmittelbar vor dem Bahnhof Floridsdorf. Rund zwei Dutzend Jugendliche auf rollenden Brettern ziehen Kurven, zeigen diverse Sprünge. Doch sie frönen nicht nur ihrer Skate(board-)Leidenschaft. Sie verteilen auch Pickerl, sammeln Unterschriften und halten ein handgeschriebenes Leintuch als Transparent. Darauf steht der Kern ihres Anliegens: Ein Skatepark in diesem großen Bezirk links der Donau.



