Feuerwerk an Rollenspielen

In die Rollen anderer schlüpfen – diesen Kern von Theater – treibt „Im falschen Film“ sozusagen auf die Spitze. Rund eineinhalb Dutzend Jugendliche aus zwei Purkersdorfer Schulen (NÖ) brennen in diesem Stück, das sie gemeinsam mit der professionellen Tanztheatergruppe schallundrauch agency entwickelt haben, ein wahres Feuerwerk an Rollenspiel ab.

Der rote Faden: Zwei Schwestern, die eine Physikerin, die andere Chemikerin, rittern darum, wer die beste Wissenschafterin der Welt sei. Erstere, Lucy Parker, arbeitet daran, die Schwerkraft auf der Erde zu verringern und alle und alles schweben zu lassen. Claire hingegen will mit Hilfe chemischer Substanzen und von Strom, Figuren aus Filmen in die Wirklichkeit holen. Die Welt sei in Gefahr, zur Rettung brauche es Heldinnen und Helden von der Leinwand.

Das war’s. Das war der Dreh, wie eine Vielzahl unterschiedlichster Figuren von Pippi Langstrumpf bis Spiderman, von Neo aus Matrix bis zur Hexe Elphaba bunt durch- und miteinander auftreten können, ohne wahllos aneinander gereiht zu wirken.