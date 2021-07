"Ella": Film verliert Rennen gegen Buch

Schule

Ella lernt in einer ganz einfachenmit ihren 6 Freunden: Pekka, Tiina, Hanna,, Rambo, Mika und einem ganz tollen Lehrer, der im Unterricht einschläft. Diesesoll abgerissen werden – von Mister One, einem ganz reichen Typen mit einem Sohn, EF, der immer denkt, er sei der coolste. Aber der hat auch noch eine Tochter…Die 7 Freunde sind mit einem Rennen einverstanden, das Mr. One vorgeschlagen hatte – wenn Ella & Co. gewinnen, wird dieNICHT abgerissen. Wenn EF gewinnt, WIRD sie abgerissen. Wer gewinnt wohl? Wenn ihr es wissen wollt, schaut den Film an oder lest das Buch!Der Film wird ingedreht und kommt ursprünglich aus der Buchreihe „Ella and Friends“ von. Ich finde, dieser Film ist sehr gelungen: Er ist sehr lustig und lebhaft. „ELLA und ihre Freunde“ würde ich ab 5-6 Jahren empfehlen. Der Film erhält 5 von 5 Sternen.(Yaelle, 10 Jahre)

Der Film handelt über eine Schule, die abgerissen werden soll. Aber die Schüler und der Lehrer lassen das nicht zu und sie halten zusammen. Aber wie sie das machen, ist eine Überraschung. Meine Meinung ist: Der Film ist lustig. Ich empfehle ihn ab 6 Jahren. Der Film erhält 4 von 5 Sternen. (Fabian, 8 Jahre)

Ella und ihre Freunde ist ein lustiger und spannender Film. Es handelt sich um eine kleine Schule, die abgerissen werden soll. Die Schüler kämpften darum, dass die Schule nicht abgerissen wird. Wenn ihr das Ende wissen wollt, dann schaut ihn euch an. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Der Film erhält 4 von 5 Sternen. (Leonard, 10 Jahre)

Ellas Schule soll abgerissen werden. Sie und ihre Freunde wollen das verhindern, deswegen müssen sie ein Rennen fahren. Sie schaffen es nur, weil alle zusammen halten und nie aufgeben wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Film ausgeht, müsst ihr den Film angucken. Ich finde den Film sehr lustig und spannend, weil Ella und ihre Freunde immer zusammenhalten und nie aufgeben wollen. Meine Lieblingsstelle war als Ella und ihre Freunde immer zusammengehalten haben. Der Film erhält 5 von 5 Sternen. (Helena, 9 Jahre)

Bei dem Film ging es um ein Mädchen, das hieß Ella. Sie hatte sechs Freunde und sie lernen in einer kleinen Schule. Da gab es einen Mann, der hat die Schule gekauft und wollte die Schule abreißen, denn er wollte eine Rennbahn bauen. Das haben sie natürlich erfahren und sie mussten in eine andere Schule. Diese Schule hat ihnen gar nicht gefallen. Sie haben versucht, die kleine Schule zu retten. Sie haben Schilder gebastelt und haben sich mit den Schildern in der Hand vor der kleinen Schule aufgestellt und haben protestiert. Dann haben sie mit Herrn One um ihre Häuser und um die kleine Schule gewettet mit einem Rennen. Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er witzig, cool und unterhaltend war. Meine Lieblingsszene war die am Ende beim Wettrennen, als sich die Hunde von der Leine gerissen haben und das Auto somit keinen Motor hatte. Der Film erhält 5 von 5 Sternen. (Zeba, 11 Jahre)

