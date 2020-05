Experimente aus dem Rucksack

Der Abschluss findet am 8. Juni grenzüberschreitend statt - im niederösterreichischen Raabs an der Thaya mit dem Ludwig-Boltzman-Institut für Kriegsfolgenforschung und zwei Schulklassen - einer aus Tschechien und einer aus NÖ. Dort werden Kids mit dem Kinder-KURIER auch Berichte über die Versuche verfassen und Zeitungsseiten gestalten.

Und wenn du Lust hast, über die Tour was zu erfahren, so findest du im Blog von Conny und Mike regelmäßig aktuelle Fotos und Berichte - siehe Link unten



Im Themenpark in Laa an der Thaya forschten Schüler_innen der Sporthauptschule Laa an der Thaya mit Eifer!

Mehr im Blog