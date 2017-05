"Für alle, die sich fragen, was ist ein EU-Workshop....", formulierte Franziska (11) ihre Einleitung zur Erklärung dessen, was sie und andere Kinder an diesem Nachmittag in der Demokratie-Werkstatt des Parlaments erfahren hatten. Andere wie etwa David (12) berichten, dass sie so manches von dem Wissen in einem Film umgesetzt haben. Sabrilianka (14) und Sefora (17) befassten sich einerseits mit der Geschichte der europäischen Zusammenarbeit und andererseits mit dem Grundgedanken: Frieden statt Krieg!

Einmal im Monat, in der Regel am ersten Samstag im Monat, hat die Demokratie-Werkstatt, in der an Schultagen täglich Klassen arbeiten, auch für alle anderen Kinder geöffnet. Diesmal war die Europäische Union das Thema. Einige Kinder kamen danach in die Redaktion des Kinder-KURIER, um über ihre Erfahrungen davor zu berichten.