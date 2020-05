Erobern Entdecken Erleben UND Erforschen

Um sechs "luftige" Stationen wurde am Wochenende die niederösterreichische Landesausstellung am Standort Kulturfabrik in Hainburg erweitert. Zum Motto "Erobern - Entdecken - Erleben" gesellte sich noch "Erforschen". Dazu war Thomas Brezina, Mastermind des ORF-Kinderprogramms Okidoki und in dem Fall vor allem des Formats "7 Wunder" angereist.

Hunderte Kinder stellten sich geduldig in der Schlange an, um ein Experiment nach dem anderen auszuprobieren. Dafür gab's am Ende einen Forscherpass.