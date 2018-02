Ein Stück über DAS Theaterstück zum Thema Toleranz

Foto: Ein Stück Theater Toleranz ist die Duldung von abweichenden Meinungen oder Aktivitäten anderer Menschen. Die religiöse Toleranz bzw. der Toleranzgedanke ganz im Sinne der Aufklärung spielt eine zentrale Rolle in Gotthold Ephraim Lessings Drama „Nathan der Weise“ mit dem Kernstück, der Ringparabel.

Über das Original

Foto: Ein Stück Theater Nathan der Weise spielt zur Zeit des dritten Kreuzzuges in Jerusalem und beschäftigt sich mit der Thematik der „wahren Religion“. Diese Frage wurde dem Kaufmann Nathan, einem Juden, seitens des Sultans Saladins, einem Moslem, gestellt. Für die Beantwortung dieser doch sehr komplexen und umstrittenen Frage bediente sich Nathan der berühmten Ringparabel: Ein seit Generationen vererbter Ring, der seinen Träger bei Menschen und Gott beliebt machen soll, liegt nun in der Hand eines sterbenden Königs, der drei Söhne hat. In seiner Verzweiflung holte er sich Rat bei einem weisen Richter, der ihm empfohlen hatte, zwei perfekte Kopien des Ringes anfertigen zu lassen, damit wäre keiner in der Lage das Original zu finden. Außerdem würde es allen drei Trägern das Gefühl geben, den echten Ring zu tragen. Diese drei Ringe wiederum stehen für die drei großen monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam.

Neu-Inszenierung

Foto: Ein Stück Theater Der Toleranzgedanke ist in unserer heutigen Zeit aktueller denn je und die Wichtigkeit dieses Themas war sich die junge Gruppe „Ein Stück Theater“ bewusst, die aus dem bekannten Stück eine eigene Version gemacht haben. „Remake.Ringparabel“ von der jungen Gruppe „Ein Stück Theater“ wurde das erste und zweite Mal diese Woche (19./20. Februar 2018) aufgeführt und wird noch ein Mal im Odeon-Theater (27. Februar 2018) zu sehen sein.

Foto: Ein Stück Theater Für die erste Produktion der theaterbegeisterten SchülerInnen und Studierenden wurde Lessings Stück „Nathan der Weise“ gewählt und auch in diesem Remake sind die drei Religionen ein Kernstück, jedoch ist die klassische Version zum Teil schwer zu verstehen für die jüngeren Generationen und findet auch bei vielen Jugendlichen keinen Anklang, obwohl die Kernaussage der Toleranz jeden einzelnen betrifft. Deswegen wurde in dem neuen Stück „Remake.Ringparabel“ die Geschichte mit einer zeitgemäß verwendeten Sprache vereinfacht. Ein großer Unterschied ist in der Besatzung der drei „Söhne“ zu finden, da es sich um zwei Töchter und einen Sohn handelt. Zusätzlich wird der Toleranz mehr Bedeutung zugeschrieben, da sich in Lessings Stück die drei Söhne bzw. die drei Religionen streiten und im Sinne der Toleranz sollte man sich gegenseitig akzeptieren.