Ein Elch mit Vorliebe für Bananen

Sie ist mit ihrem Mann Jos und ihren vier Kindern im Alter von neun bis 17 Jahren aus Holland ausgewandert und lebt seit dreizehn Jahren in Schweden. Vor fünf Jahren eröffnete die Familie einen Campingplatz und Elchpark (www.hagenscamping.se) in Südschweden. Ihre Elchfamilie besteht aus dem Bullen Michael, den Kühen Balka und Mona sowie Elchkalb Bruno, das vor sechs Wochen zur Welt kam. Johannas Kinder haben Freude an der Tierfamilie. „Sie helfen beim Füttern und oft kommen sie mit ihrer Schulklasse bei uns vorbei.“