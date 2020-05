Die verrückteste Zeit des Jahres

Ob als Cowboy, Indianer, Prinzessin, Pirat oder Pippi Langstrumpf – in der Faschingszeit kann jeder in eine andere Rolle schlüpfen. Das taten auch schon die alten Römer. Drei Tage lang feierten sie um 45 v. Chr., vom 17. bis zum 23. Dezember, die „Saturnalien“. Ein Fest, um dem Gott des Ackerbaus Saturn für die Ernte zu danken. An diesen Tagen waren alle Regeln und Vorschriften aufgehoben. Sklaven und ihre Herren saßen gemeinsam am Tisch und feierten bei Essen und Wein ein wildes Fest. Gewänder wurden getauscht, der Sklave schlüpfte in die Rolle seines Herrn und ließ sich von ihm bedienen.