Die besten jungen Modedesigner_innen

Ein Kleid mit schwebenden Luftballons brachte Catherine Hu den Sieg in der altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen Modedesigner_innen.

Ob bunt und farbenfroh oder wie heuer sehr oft auch "nur" schwarz-weiß: Tausende Kinder und Jugendliche "überschwemmten" die Jury des Mode-Kreativ-Bewerbs der Wiener Jugendzentren "Kids in Fashion" heuer wieder einmal. "Insgesamt 19 Kilo Zeichnungen sind gekommen" zeigt sich der Erfinder dieses Bewerbs, der Mode-Künstler Leo Oswald erfreut.

Die von einer Jury ausgewählten besten rund fünf Dutzend Entwürfe werden immer über den Sommer von Modeschüler_innen in Stoffe genäht und schließlich von Jugendlichen vorgeführt.

Diese Show fand heuer zum zweiten Mal im Palais Kabelwerk ( Wien-Meidling) statt - und wegen des großen Andrangs erneut gleich zwei Mal hintereinander.