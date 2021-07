Die "ältesten" Sieger_innen bei "SAG'S MULTI 2013"

Bosnien

In breitem steirischen Dialekt sprudelt die gebürtige Schladmingerin aus Haus im Ennstal, die in Liezen die vierte Klasse der Handelsakademie besucht, dass sie bei ihrer Rede „ned rein Kroatisch gredt hob, sondern wie daham und weu mia Kroatn aussan, hob i a a poar solche Wörter drin g’hobt.“Das war auch ihrein der Familie, ab dem Kindergarten lernte sie sehr schnell Deutsch, auch durchs Fernsehen, wie Marijana Škoro gesteht. Die Lust am entdeckenden Lesen lernte sie durch eine von der Oma geschenkte kleine Bibel, und einen von der Kirche, wo es sonntags inimmer eine kroatische Messe gab, angebotenen Kurs – „zwei Stunden, eine Religion, eine Kroatisch. Des woa vui cool“, weil da auch Gegrafie des Landes und seiner Nachbarländer durchgenommen wurden, neben Grammatik und Rechtschreibung. Das meiste habe sie schnell ge-checkt, „nur das mit dem c mit an Hakerl oder zwoa, des vasteh i no imma ned.“

Vor anderen zu reden, das macht ihr hörbar Spaß und die 18-Jährige erzählt, dass sie auch in der Schule schon an Redebewerben teilgenommen hat. Gewinnen sei für sie nicht das Wichtigste, „sondern dass i wos zum Sog’n hab, was mir wichtig is und dass i die andern zum Nachdenken bringen kann.“ Zu ihrer „ SAG’S MULTI!“-Rede sei sie von einer TV-Dokumentation im kroatischen Fernsehen inspiriert worden. Die berichtete über die Initiative „Mary’s Meal“ zweier schottischer Fischer, die Rucksäcke mit wichtigen Dingen für Kinder in armen Gegenden, Anfang der 90er Jahre in Bosnien, gesammelt haben. „Das war der Funke!“ Dann habe sie geschrieben, geschrieben, und geschrieben. Für die Finalrede habe sie dann viele ihrer Gedanken in „Selbstgesprächen mit’m Handy aufgenommen“, angehört, gekürzt, gestrichen, verdichtet…

Mathematik oder Sprachen oder noch ganz was anderes wolle sie später in Graz studieren.

Tennis, Laufen, mit der Familie in die Kirche gehen, mit Freunden treffen, Volleyball spielen und Musik hören sind ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen.