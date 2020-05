Brezina und Kinderfreunde erfüllen Kinderwünsche

Thomas Brezina war am Dienstag vor Weihnachten begleitet vom Ottakringer Bezirksvorsteher und Vorsitzenden der Wiener Kinderfreunde, Franz Prokop, und dem Geschäftsführer dieser Organisation, Christian Morawek, traditionsgemäß zu Besuch in der Kinderambulanz sowie den Kinder-Bettenstationen des WienerWilhelminenspitals. In der Ambulanz verteilte er seine Bücher an Kinder und verbrachte danach noch ein bisschen Zeit mit Kindern, die in der Vorweihnachtszeit im Krankenhaus sein müssen.

Brezinas Besuch trägt dazu bei, dass die jungen Patient_innen zumindest für kurze Zeit von ihrer Krankheit abgelenkt werden und vergessen, dass sie eigentlich im Spital sind...