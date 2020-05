Augen auf, der Mund ist dahinter versteckt :)

In der Ecke vor dem ArchitekturZentrum Wien im MuseumsQuartier ein Baum mit breitem Blätterdach. Eine kühlende Oase inmitten der Sommerhitze. Darunter Tische und Unmengen von dem, was viele Klumpert nennen würden. Und wegwerfen. Haben viele auch getan. Andere haben's eingesammelt. Kinder wühlen nun in einer großen Schachtel mit vielen Kleinteilen, so manche dürften aus Überraschungseiern stammen. Auf den Tischen Becher, Gabeln, Schüsselchen, Untersätze, Trinkflaschen… Unter den größeren Teile suchen Selina, Rodion, Dilara und Michi solche aus, die sie für den Körper ihres jeweiligen Roboters für geeignet halten. Die schüsselartigen eigenen sich als Unterbau. Unter den Kleinteilen finden sie Augen, Arme, Münder oder was sie sonst noch für brauchbar für ihren "Roboter-Affen" halten.

So heißt der dreitägige Workshop, der am Dienstag (12. Juli) mit dem Gastkünstler Dan Walker aus den USA (den Martin Markeli aus der Electric Avenue des MQ21 zufällig in Miami wo er mit einer seiner Autorennbahnen Station gemacht hatte, kennengelernt hatte) begann - und noch bis Donnerstag (14. Juli) dauert. Er baut schon lange aus solchen - weggeworfenen - Trümmern Kleinskulpturen, die er auf ferngesteuerte, fahrbare Untersätze montiert. Auf einem Spielfeld ferngesteuert fahren lässt und so den - meist begeisterten - Zuschauer_innen oder gar Mitspieler_innen vorfährt, was so alles produziert und weggeschmissen wird ;)