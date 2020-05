Aufwind für die Spielebranche

Interessiertes Fachpublikum und vor allem Einkäufer nutzen diese Schau von rund einer Million Produkten (davon angegebene 70.000 Neuheiten wobei diese oftmals nur in geringfügigen Veränderungen gegenüber vorjährigen Modellen bestehen), um sich Überblick zu verschaffen. Zu gustieren, was sie für ihr Geschäft, ihre Kette einkaufen wollen, zu vergleichen - es gibt ja in fast allen Bereichen oft Dutzende ähnliche Angebote. Und nicht zuletzt zu ordern, Geschäfte abzuschließen - an die neun von zehn Geschäftsleuten werden von den Messeveranstaltern mit der "Lizenz zum Ordern" punziert.



In diesem Beitrag bleiben wie bei der Messe die Kinder, hier die Spiele eher ausgespart. Dazu findest du mehr im Hauptartikel. Hier dreht sich (fast) alles um die Ökonomie. Und die löst das Strahlen der Messeleute aus.

Wachstum bis Höhenflüge - so lassen sich die unterschiedlichsten Zahlen - ob für die gesamte Branche oder einzelne Firmen - zusammenfassen. Ob's deswegen heuer besonders viele fliegende Teile gibt? Bekannte fernsteuerbare Flugzeugen mit Spannweiten bis zu mehr als einem Meter in einer der beiden Modellbauhallen, kleine wendige Modelle, die per Smart-Phone-artigen Devices gesteuert werden können. Heuer fliegen auch Karts mit Propellern und Doppel- bzw. sogar Vierfachkreise.