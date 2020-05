Weit entfernt von zu Hause, den Eltern und dem normalen Alltag konnten Kinder eine Woche lang ein anderes Leben ausprobieren. Eines, in dem nicht jeder über sie sagt, dass sie immer schlimm sind. In dem jeder akzeptiert, dass sie blind sind und trotzdem Kapitän. Dass sie eine andere Religion oder Nationalität haben und sich trotzdem gut miteinander verstehen.

Und dieses Gefühl nehmen die Kids mit, wenn sie wieder nach Hause in ihr altes Leben kommen. Mit neuen Freunden aus der ganzen Welt.

daniela.davidovits