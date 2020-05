Alternativen: Ja, bitte!

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Julia absolvierte einbeim KlimabündnisÖsterreich, macht zurzeit eine Management-Ausbildung und engagiert sich ehrenamtlich bei verschiedenen Umwelt-Projekten. Roland begann seine freiwillige Arbeit bei "JUMP" und studiert heute auf der Universität für Bodenkultur.

Julia, wie kommt man auf die Idee, ein Jahr freiwillig zu arbeiten?

Julia: Für mich war es nach der Matura ganz wichtig, eine Zeit mal auf eigenen Beinen zu stehen. So, dass ich mir mein Leben wirklich selber finanzieren kann und selbstständig bin. Außerdem wollte ich das alles weg von daheim machen, hier in Wien, nicht in Linz. Das heißt auch, dass ich in diesem Jahr kein Geld von meinen Eltern bekommen habe. Ich habe ihnen das bewusst gesagt: Steckt mir ja nichts zu!

Bist du über die Runden gekommen? Bei einem Freiwilligen Jahr bekommt man ja nur ein Taschengeld (rund 220 Euro pro Monat im freiwilligen sozialen Jahr – www.fsj.at).

Julia: Es hat gut funktioniert, obwohl ich die Zusatzleistungen wie die Familienbeihilfe noch nicht bekommen habe, die gibt es erst seit Juli 2011 für Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen.

Roland: Ich wollte an und für sich auch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen. Als bei mir die Zeit dafür gewesen wäre, wusste ich aber noch nichts davon. Die Informationen dazu waren ziemlich schlecht. Also habe ich direkt mit meinem Studium begonnen - und dann den Umweltprojektmanagement-Lehrgang von "JUMP" nebenher gemacht, wo ich auch Julia kennen gelernt habe. Heute heißt der "Bottom Up - Berufsorientierung und Umweltprojektmanagement".

Klingt beides nicht ganz einfach. Ist es schwierig, sich in Österreich freiwillig zu engagieren?

Julia: Wenn man ein bisschen in den Bereich der Freiwilligenarbeit hineinschnuppert, werden dir oft nur Steine in den Weg gelegt. Ohne Unterstützung der Organisation, für die du arbeitest, könntest du ein Jahr Freiwilligenarbeit gar nicht packen. Wenn du etwas ändern oder dich engagieren möchtest, dann fehlt da einfach jede Unterstützung, gerade für Jugendliche.

Habt ihr euch deshalb ein eigenes Konzept für das Jahr, in dem man sonst Zivil- oder Wehrdienst leistet, überlegt?

Roland: Es war mehr ein Grundbedürfnis.

Julia: Roland und ich diskutieren über vieles. Als dann die Wehrpflichdebatte wieder angefangen hat, haben wir uns nur an den Kopf gegriffen. Das sind zwei "Konzepte", die in Wirklichkeit keine Konzepte sind. Warum macht man das so kompliziert? Warum schafft man nicht den ganzen Dienst an der Waffe ab und richtet ein gescheites Freiwilligensystem für soziales, ökologisches, kulturelles, gesellschaftliches Engagement ein?

Roland: Wir haben daher auf Basis des aktuellen Freiwilligen Sozialen Jahres einen Plan für einen erweiterten Freiwilligendienst erstellt.

Wie sieht euer optimiertes freiwilliges Jahr aus?

Julia: Das ganze Freiwillige Soziale Jahr ist auch jetzt schon mit Ausbildung verbunden. Wir würden das vertiefen, und die fachliche Grundausbildung um Ausbildungsblöcke wie Kommunikationstraining, Persönlichkeitsbildung und Berufsorientierung erweitern.

Roland: Wir hatten das beim "Bottom Up"-Lehrgang.

Was bemängelt ihr am Zivildienst?

Julia: Wenn du den Zivildienst machst oder beim Bundesheer bist, musst du Befehlen folgen, Sachen machen, die dir andere anschaffen. Das Großartige beim Freiwilligendienst, so wie wir ihn erlebt haben, ist einfach die Eigenverantwortung, das "Hey, ich kann mich selbst verwirklichen". Es geht darum, dass du dich innerhalb der Gesellschaft selbst findest - deinen Platz in der Gesellschaft findest.

Roland: Es ist wie eine zweite Ausbildung nach der Schule - nur im Bereich der Persönlichkeitsbildung. Dadurch habe ich danach ein Bild davon, wo ich in der Gesellschaft stehe und wie ich in meinen späteren Beruf einsteigen kann.

Das Interview führte Elisabeth Postl