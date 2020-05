Alles ist möglich!

Also die Batterien für den Walkman hätt ich mir ersparen können", meinte der Skipper eines der Segelboote der Friedensflotte vor ein paar Jahren. Erstmals hatten gehörlose Kids bei Mirno More (dalmatinischer Seefahrergruß, der zu Deutsch friedliches Meer bedeutet) teilgenommen. Das hatte er zwar gewusst, aber im Konkreten braucht's dann doch eiige Zeit, zu behirnen, was es bedeutet. Auch wecken mit lauter Musik spielte es - natürlich - nicht. Dafür waren die Jugendlichen hellwach als jemand an Deck ging und damit die darunter liegenden Kabinen in andere Schwingungen versetzte als durch das Schaukeln auf dem Wasser.

Und noch was lernte dieser Skipper - und von ihm wieder andere Kapitän_innen, die alle eher an laute, klare Kommandos gewöhnt sind. Es geht auch lautlos. Leise ausgesprochen, übesetzte die Gebärdendolmetscherin und - "ich hatte noch nie eine Crew, die alle Handgriffe so schnell begriffen hat", gestand und freute sich der Skippeer damals.