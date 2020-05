85.000 singen für 500 Projekte

Schäde durch Tropensturm „Washi“

Der Tropensturm „Washi“ hat auf den Philippinen mit meterhohen Sturzfluten und heftigen Sturmböen eine Spur der Verwüstung gezogen. Von den massiven Schäden sind auch Projektpartner_innen der Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, betroffen. Die Dreikönigsaktion wird – mit Spenden der kommenden Sternsingeraktion - sowohl Soforthilfe leisten, als auch die Menschen vor Ort beim nachhaltigen Wiederaufbau unterstützen.

Mehr als 660 Todesopfer sind zu beklagen, mehr als 9.000 Häuser sind zerstört, an die 88.000 Menschen sind ohne Dach über dem Kopf.

Der Sturm und die Wassermassen haben auch bei einigen Projekte der Dreikönigsaktion dramatische Auswirkungen:

• Bei CERD (Centre for Empowerment and Resource Development) – eines der Beispielprojekte zur Sternsingeraktion 2012 – sind die Seegras-Farmen vernichtet. Die Fischer können wegen der Sturmschäden auf unbestimmte Zeit nicht zum täglichen Fischfang, der ihre Existenz sichert, ausfahren. Hier steht Soforthilfe auf dem Programm.

• MASIPAG, ein Netzwerk für Biolandbau, berichtet von der Verwüstung der landwirtschaftlichen Flächen durch Überflutung und Schlammlawinen in Zamboanga del Norte. Häuser und Vorräte wurden zerstört, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser ist wegen der Schäden bedroht.

Die Projektpartner_innen betonen auch, dass die Schäden auch deswegen so groß sind, weil die Menschen nicht auf die Naturgewalten vorbereitet waren. In Mindanao kommen Tropenstürme dieses Ausmaßes normalerweise nicht vor. Und auch in den weiter nördlich gelegenen Regionen der Philippinen, wo dies der Fall ist, wäre der Zeitpunkt sehr ungewöhnlich. Diese dramatischen Veränderungen der Wetterphänomene werden auf den weltweiten Klimawandel zurückgeführt. Ein Mal mehr zeigt sich, dass von den negativen Auswirkungen des Klimawandels vor allem die Ärmsten betroffen sind. Dazu Projektpartnerin Schwester Eufrocina Bandigan: „Viele sagen dass die Natur nun so zornig ist wegen dem, was die Menschen ihr angetan haben.“