1500 Kinder schlichten Streit - singend

Zum russischen "Katjuscha" wagten die Kids ein paar Tanzschritte. Es folgte "Abendstille überall", ein Ausflug in die italienischsprachige Schweiz mit der Freude darüber, dass der Winter vorbei ist - "L'inverno è passato" und einer nach Salzburg zu Wolfgang Amadeus Mozarts "Komm, lieber Mai".

Am meisten begeistert zeigten sich alle beim jazzigen "Oh when the saints…". Das musste gleich noch ein zweites Mal als Zugabe gesungen und gespielt werden.