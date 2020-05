12-Jährige schrieb Libretto für Kinderoper

"Also, wir hatten eine Schularbeit mit Reizwörter: Berg, Birne, Baum und Glas. Da hab ich mir eine Geschichte ausgedacht, in der eine Frau ihr Kind mit Hilfe einer gläsernen Birne rettet. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. So was mag ich!"

Für die Oper wurde aus der Mutter und ihrem Kind eine Schwester (Grete) und ein Bruder (Markus). Der wird von einer Schlange gebissen (bekanntes Opernmotiv, z.B. Eurydike), Grete rennt um Hilfe, trifft Wassernixen, die ihr sagen, die hexe könne ihr helfen. Die erweist sich jedoch als ziemlich böse, will sie – und ihren Begleiter, den Glücksvogel Zsa-Zsa nur verspeisen. Irgendwie gelingt es ihnen, die Hexer zu Fall zu bringen, den Baum mit den gläsernen Birnen, von dem sie ihnen vorher noch erzählt hatte, zu erreichen… Natürlich Happy end.

"Ich hab meinen Papa (den Komponisten) gebeten, dass er die Hexe so anlegt, dass sie für mich stimmlich passt, ich wollt sie unbedingt spielen, ich bin eine kleine Diva, das sagen auch Freundinnen zu mir."

Ab kommendem Jahr wird Laura, die schon ihr halbes Leben lang Klavier spielt, seit vier Jahren Unterricht in Stimmbildung genießt und in der Schule in Bühnenspiel geht, ins MusikGymnasiumWien wechseln. Die Verbindung von Gesang und Schauspiel – da beginnen ihre Augen noch mehr zu leuchten. "Ich üb jeden Tag im Durchschnitt mindestens eineinhalb Stunden, das macht mir total Spaß und ich bin sicher, wenn ich einen anderen Beruf machen müsste, würde ich nicht so glücklich werden und sein."