Kein Ruhestand für "Punxsutawney Phil"

Ginge es nach dem kleinen Nager Phil, so vermuten Tierfreunde, könnte man auf den "Groundhog Day", den berühmten Murmeltiertag am 2. Februar in den USA, getrost verzichten. Ein müdes Wesen wird aus dem wohlverdienten Winterschlaf gerissen, nur um eine Prognose des Wetters zu machen, klagen die Tierschützer. Dabei ist der orakelnde Phil aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania als "lebendes Barometer" eine feste Größe in der nordamerikanischen Meteorologie geworden.

So wird Bill Deely, Präsident des Murmeltiervereins im Ort Punxsutawney, kurz nach Sonnenaufgang wieder in Frack und Zylinder gekleidet zur Tat schreiten. Unter Jubelrufen wird er das verschlafene Murmeltier ans Tageslicht ziehen. Raus aus dem Bau! Sieht Phil dann seinen Schatten und zieht sich erschrocken zurück, müssen sich die Menschen auf sechs Wochen mehr Winter einstellen. Erblickt er keinen Schatten, weil der Himmel bewölkt ist, dann liegt Frühling in der Luft – und die Freude ist groß.