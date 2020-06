Kanada will Chips statt Münzen

Die kanadische Regierung sagt Kleingeld den Kampf an und will mit dem MintChip eine Alternative zur traditionellen Barzahlung etablieren. Dabei handelt es sich um einen Microchip, mit dem kleine Geldbeträge elektronisch über USB-Sticks, Smartphones, Tablets oder Laptops getauscht werden können.



Mit der MintChallenge wurde nun auch ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich Software-Entwickler beteiligen können. Gesucht werden Apps für verschiedene Endgeräte, über die Zahlungen abgewickelt werden können. Dabei wurden Preise im Wert von etwa 50.000 kanadischen Dollar (38.000 Euro) ausgeschrieben.