Kanada: Frau rettet Eichhörnchen mit wuchernden Vorderzähnen

Eichhörnchen-Zahnärztin im Einsatz: Die Kanadierin Jannett Talbott bewies kürzlich, dass sie ein Herz für Nagetiere hat und kürzte einem Eichhörnchen seine überlangen Vorderzähne.

Wie Global News berichtet, bemerkte Talbott, dass der Nager, der sich des Öfteren in der Vogel-Futterstelle in ihrem Garten in der kanadischen Provinz Alberta aufhielt, wuchernde Zähne aufwies.