Der Hund, der zur Entenmama wurde

Die Geschichte eines ungewöhnlichen Ziehvaters verbreitet sich derzeit im Internet. Fred, ein Labrador-Rüde, zieht in England neun Entenküken groß.

Die Küken wurden laut BBC auf dem Gelände von Mountfitchet Castle in Stansted in der Grafschaft Essex gefunden. Weil die Mutter der kleinen Gänsevögel unauffindbar war, brachten Mitarbeiter der Burg die Tiere in Sicherheit. Fred, der zehnjährige Labrador, der auf Mountfitchet Castle lebt, nahm sich der verwaisten Enten an und hat seither ein wachsames Auge auf die Findlinge.