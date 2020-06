Kamera aus Karton von Ikea

Das schwedische Möbelhaus Ikea betätigt sich zuletzt offenbar gerne in diversen Elektronik-Sparten. Nachdem der Konzern ein Fernseher-Set präsentiert hat, taucht nun eine Ikea-Digitalkamera aus Karton auf. Der Blog Gizmodo.it hat dieses Teil auf der Salone Design-Show in Mailand entdeckt.



Die Ikea Karton-Kamera wird mit zwei AA-Batterien betrieben und enthält einen Speicher für bis zu 40 Aufnahmen. An der Seite lässt sich ein USB-Stick zum Datentransfer ausklappen. Über ein Loch an der Vorderseite der Karton-Kamera kann man den Speicher für neue Aufnahmen löschen.



Ob die Karton-Kamera in den Handel kommen wird oder ob es sich dabei nur um einen Merchandising-Gag handelt, ist noch unklar.