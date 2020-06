Justin-Bieber-Fans planen Online-Rekord

Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Einen Guiness Weltrekord, laut der Agentur AgencyNet, dem Betreiber der Fansite JustinBieberMusic.com. Sie ruft Fans des kanadischen Popstars Justin Bieber auf, jenem zum 18. Geburtstag am 1. März einen Rekord für die meisten Social-Media-Botschaften innerhalb von 24 Stunden zu bescheren. Über die Webseite happybirthdayjustinbieber.com sollen Millionen Fans aus aller Welt aktiviert werden. Sie sollen ab Mitternacht (Eastern Time, hierzulande ist es dann 6 Uhr früh) auf der Seite per Klick eine Facebook-Nachricht hinterlassen können.



Bei der Masse an Justin-Bieber-Fans könnte der erste Rekord, der in der Kategorie "die meisten Social-Media-Nachrichten innerhalb von 24 Stunden" aufgestellt würde, relativ hoch ausfallen. Der am 1. März 1994 geborene Bieber unterhält derzeit rund 17,8 Millionen Twitter-Follower, hat über 40 Millionen Facebook-Likes und über 2,3 Milliarden Views auf seinem YouTube-Kanal.



Guiness World Records kann derzeit nur auf Richtwerte verweisen, die im Zusammenhang mit Facebook aufgestellt wurden. Hier sticht besonders der Rapper Lil Wayne hervor. Er hält den Rekord für die meisten Likes zu einer Facebook-Nachricht innerhalb von 24 Stunden (588.243), sowie insgesamt (659.191).