Jolie-Spinne & Charles-Frosch

Der Internationale Code für die Zoologische Nomenklatur lässt all das zu. Es gibt nur wenige strikte Regeln, aber viele Empfehlungen, die aber nicht bindend sind, sagt Manfred Jäch, Spezialist für Wasserkäfer am Naturhistorischen Museum Wien. Eine der Grundregeln: Der erste Name ist immer der Gattungsname – der "Nachname" eines Tieres. Der zweite Name, der "Vorname", ist der eigentliche Artname. Ansonsten ist der Kreativität der Taxonomen keine Grenzen gesetzt. Die Namen sollten aber passend, kompakt, wohlklingend, leicht zu merken und nicht anstößig sein. Wie der winzige Wasserkäfer Hydroscapha jaechi, eine von circa 100 Käferarten, die nach dem österreichischen Forscher benannt wurden. "Ich habe gelegentlich auch schon Arten nach verschiedenen Persönlichkeiten benannt, nach dem König von Nepal oder nach dem Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary."

Was Menschen dazu sagen, wenn zum Beispiel eine Riesenkrabbenspinne nach ihnen benannt wird, weiß Peter Jäger. Der Leiter der Spinnenabteilung des Forschungsinstituts und Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt bekam 2008 einen Anruf von David Bowies Managerin. "Ich habe sie vorher verständigt, dann wollte sie wissen, warum ich die Spinne nach Bowie benannt habe." Seine Begründung: Ihre markante Gesichtszeichnung hebt sich von ihrer leuchtend-gelben Grundfärbung ab. Sie erinnerte ihn an den kontrastreichen Musiker Bowie etwa als geschminkte Kunstfigur Ziggy Stardust. Zudem ist Jäger ein begeisterter Fan von Bowies Musik. Der Künstler selbst hatte letztlich keine Einwände und fand es cool, berichtet der Biologe.