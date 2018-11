Joe Biden adoptiert Hund und wird im Netz dafür gefeiert

Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident der USA, hat ein neues Haustier. Am vergangenen Samstag nahm Biden zusammen mit seiner Ehefrau "Major" in Empfang. Den Schäferhund adoptierte das Paar von der Delaware Humane Association in der Stadt Wilmington, wo der Hund untergebracht war. Zuvor hatten die Bidens, die bereits einen Schäferhund namens Champ besitzen, Major bereits einige Male vorübergehend zur Pflege mit nach Hause genommen. Nun darf der Vierbeiner für immer bleiben.

"Wir freuen uns"

"Wir freuen uns, Major in der Familie Biden willkommen zu heißen und wir sind der Delaware Humane Association für ihre Arbeit dankbar, mit der sie nach einem Zuhause für Major und unzählige andere Tiere sucht", werden die Bidens auf der Facebookseite des Tierheims zitiert. Zusammen mit dem Zitat teilte man auch Bilder, die Biden mit dem Vierbeiner zeigen.