Eine Schule nach der Schule macht fit fürs Berufsleben

Seit heuer bietet deshalb das Sozialministeriumservice neben Jugendcoaching, Berufsausbildungsassistenz, Arbeits- und Jobassistenz die Produktionsschule als weitere Möglichkeit an. Dabei handelt es sich um eine einjährige Überbrückungsmaßnahme auf dem Weg in eine berufliche oder weitere schulische Ausbildung. Praktisches Arbeiten wird in einem Trainingsmodul erlernt, in der "Wissenswerkstatt" versucht man, schulische Defizite aufzuholen. Samanta, 17 Jahre, kam nach der Sonderschule in die "Volkshilfe Jobfabrik" – eine Produktionsschule in Wien. Neben ihrem Arbeitstraining konnte sie bereits ein paar Tage im Büro einer Reinigungsfirma schnuppern.

"Viele der Jugendliche haben schlechtere Startbedingungen, kein vorzeigbares Zeugnis und ein geringes Selbstwertgefühl", erläutert Charlotte Welzl von der "Volkshilfe Jobfabrik". Umso wichtiger sei es, dem entgegenzusteuern, indem die Jugendlichen in Trainings fordernde, aber machbare Aufgaben erfüllen. Diese Angebote sind wichtig, "auch wenn es da oder dort länger dauert und viel Unterstützung braucht", so Hundstorfer angesichts der Tatsache, dass Menschen mit einem Pflichtschulabschluss ein sechs Mal so großes Risiko haben, arbeitslos zu werden oder von Altersarmut betroffen zu sein.