Japan: Beamter bestraft, weil er 3 Minuten zu früh zu Mittag aß

Sich in Japan ein paar Minuten zu früh vom Arbeitsplatz wegzuschleichen, um die Mittagpause anzutreten, kann unangenehme Folgen habe. Das musste ein 64-jähriger Beamter kürzlich am eigenen Leib erfahren. Weil der Mann, der als Mitarbeiter der Wasserwerke in der Stadt Kobe arbeitet, "regelmäßig" drei Minuten zu früh Pause machte, um sich mit Essen zu versorgen, wurde er mit einer Geldstrafe belegt und von seinem Arbeitgeber getadelt. In sieben Monaten soll der Japaner insgesamt 26 Mal zu früh in die Mittagspause gestartet sein, wie unter anderem der Guardian berichtet.

Hochrangige Mitarbeiter des Unternehmens teilten in einer eigens einberufenen Video-Konferenz mit, dass das Verhalten des Mannes "sehr bedauerlich" sei. Es folgte eine Verbeugung als Geste der Entschuldigung. Die frühen Pausen des Mitarbeiters flogen auf, weil ein Kollege ihn vom Fenster aus dabei beobachtete, wie er neben dem Bürogebäude bei einem Kiosk Essen bestellte.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Die Mittagspause findet von 12 Uhr bis 1 Uhr statt. Er hat seinen Schreibtisch vor der Pause verlassen." Damit habe der Mitarbeiter eine gesetzliche Regelung für Beamte gebrochen, die vorschreibt, dass sich diese "auf ihre Arbeit konzentrieren müssen". Der Mitarbeiter soll zu seiner Verteidigung laut Sora News 24 angeben haben, dass er einen "Tempowechsel" benötigt hätte.