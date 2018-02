Ivanka zu Vorwürfen: "Ich glaube meinem Vater"

Ivanka Trump weist eine Stellungnahme zu Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens an die Adresse ihres Vaters zurück. "Ich denke, es ist ziemlich unangemessen, die Tochter zu fragen, ob sie den Beschuldigungen ihres Vaters glaubt - wo er doch bestätigt hat, dass sie nicht wahr sind", sagte Ivanka Trump dem Sender NBC.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Sie übte außerdem Kritik an Peter Alexander, dass er ihr diese Frage überhaupt stellt. "Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die Sie vielen anderen Töchtern stellen würden." Doch sie beantwortete diese schließlich mit der Aussage: "Ich glaube meinem Vater. Ich kenne meinen Vater. Ich glaube, dass ich als Tochter ein Recht darauf habe, meinem Vater zu glauben."

“Do you believe your father’s [sexual misconduct] accusers?” -@PeterAlexander



“I think it’s a pretty inappropriate question to ask a daughter if she believes the accusers of her father when he’s affirmatively stated there’s no truth to it.” -@IvankaTrump pic.twitter.com/23AVPgcOdE