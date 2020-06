iPad-Start nun doch am Freitag

Apple hat heute den offiziellen Starttermin des neuen iPads für den 16. März bestätigt. Zuvor war in einer Meldung noch von einer Verschiebung des Termins auf den 19. März die Rede, das wird allerdings von Apple gegenüber der futurezone dementiert. Demnach sei bislang nur die erste Charge für Onlinelieferungen an Vorbesteller vergeben, die Apple Stores hätten keinerlei Lieferengpässe und werden die Geräte in Deutschland, Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapur, Schweiz und den USA am Freitag, dem 16. März, auf Lager haben. Der Österreich-Start wird dann eine Woche später, am 23. März, erfolgen.