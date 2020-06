iPad-3-Gehäuse in Video aufgetaucht

Zwei Tage vor der Präsentation des iPad 3 überschlagen sich die Neuigkeiten und Gerüchte rund um das neue Apple-Tablet. Nachdem Ars Technica am Wochendende die Hinweise auf ein Gerät mit einer Display-Auflösung von 2.048x1.536 Pixel aufgrund von Serverlogs verdichtet sah, kurbelt die Webseite M.I.C Gadget nun den Pre-Release-Hype weiter an. In einem Video werden die Hülle, die Glasabdeckung und einige interne Komponenten des iPad 3 gezeigt und mit dem iPad 2 verglichen. Wie die Webseite an die Teile kam, ist unklar. M.I.C Gadget beruft sich nur auf "unsere Quellen". Als Bestätigung, dass es sich bei den Teilen um echte handelt, wird der Umstand gesehen, dass das Gehäuse perfekt in bereits produzierte iPad-3-Hüllen passt.