Warum die Schule durch Reden und Zuhören besser wird

Benno Kapelari: Ich komme aus der Pädagogik und habe in der Arbeit mit Schülern gelernt: Bildung hat viel mit Haltung zu tun. Ich beobachte das Schulwesen seit Jahren und stelle fest: Es sind alle Erkenntnisse da, die zeigen, was Kinder brauchen, damit sie gut lernen können. Trotzdem passiert so wenig. Ich habe 1998 ein Symposium organisiert. Schon da ging es darum, in welcher Haltung wir in Kontakt mit Schülern sind. Wenn ich heute durch Schulen gehe, begegne ich immer noch Lehrern, die Kindern nicht mit einem neugierigen Blick begegnen, sondern ausdrücken: "Ich gehe in die Klasse und mit den Schülern muss ich jetzt etwas tun." Das ist permanente Anstrengung.

Das Dialogische ist keine Technik oder Methode, sondern eine Haltung. Als Lehrer frage ich mich: Wie trete ich in Beziehung? Das sind Prozesse, die in einem Gesprächskreis passieren. Deshalb ist es wichtig, dass es dafür Räume gibt.

Wer mit Menschen eine Beziehung auf Augenhöhe eingeht, muss sich selbst hinterfragen.

Eelco de Geus: Das Dialogische wird oft interpretiert als ein gutes Gespräch, das zu führen ist. Aber es ist ein Set von Haltungen, das tiefer geht. Es geht um Zuhören und ums Sprechen vom Herzen, was ganz schwierig ist in einem Schulsystem, in dem man als Lehrer Kontrollfunktionen hat. Wir müssen da unser eigenes Denken hinterfragen, was nicht leicht ist. Einen eigenen Standpunkt in der Schwebe halten zu können und sich zu fragen: "Kann ich den anderen wirklich hören?" braucht Zeit und Übung, wofür es (noch) wenig Räume gibt.